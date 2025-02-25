Merz, seçim yasasını değiştireceğini açıkladı

Almanya'nın 10. başbakanı olması beklenen Hıristiyan Birlik Partileri'nin (CDU/CSU) adayı Friedrich Merz'in ilk işi seçim yasasını değiştirmek olacak. Seçim zaferinden hemen sonra işe koyulan Merz, yeni seçim yasasına hızlıca müdahale etmek istediğini belirtti.

Üçlü koalisyonu döneminde meclisten geçen seçim yasası nedeniyle 18'i Birlik Partileri'nden olmak üzere 23 milletvekilinin seçim bölgesini doğrudan kazanmalarına rağmen meclise giremediğini hatırlatan Merz, "Bu kabul edilemez. Bu bir adaletsizlik ve düzeltilmesi gerekiyor. Sosyal demokratlarla seçim yasasında tekrar değişiklik yapmayı konuşmak istiyoruz" dedi.

ORDUYA EL ATACAK

CDU'nun başbakan adayı, artık sadece SPD ile değil, aynı zamanda Yeşiller ve FDP ile de görüşmek istiyor. Ordunun önümüzdeki yıllarda çok daha fazla paraya ihtiyacı olacağını söyleyen Merz, "Bunu nasıl organize edeceğimiz hakkında konuşmalıyız. Düşüncelerimiz henüz tamamlanmadı. Önce SPD'nin, ardından Yeşiller ve FDP'nin bu konuda ne düşündüklerini duymak istiyorum" dedi.

ÜÇ ANA KONU BELİRLEDİ

Friedrich Merz, yaklaşan görüşmeler ve koalisyon müzakereleri için üç ana tema belirledi: Dış politika ve güvenlik, göç ve ekonomik durum. Merz, sosyal demokratlarla burada ortak bir yol bulacağı konusunda iyimser olduğunu ifade ederek, "Sosyal demokratların bizimle bu konuda konuşmaya istekli olacağına inanıyorum" diye konuştu.