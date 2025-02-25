“Yeniden yapılanmaya ihtiyacımız var"

SPD'nin yüzde 16.4 oy oranıyla tarihinin en ağır seçim yenilgisini alarak üçüncü parti konumuna düşmesinin ardından, ikinci döneminde de mecliste yer alacak olan İsabel Cademartori, partisinin yaşadığı hezimetin nedenlerini ve gelecek süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"ACIMASIZ BİR ANALİZ GEREKİYOR"

SPD'nin yaşadığı seçim yenilgisini değerlendiren Cademartori, "Evet, bu sonuçlar SPD için kesinlikle tarihi derecede kötü ve bu durum gerçekten acı verici. Kesinlikle yeni bir yapılanmaya ihtiyacımız var ve nerede yanlış yaptığımızı acımasız şekilde analiz etmeliyiz" ifadelerini kullandı. Mannheim'da kendi aldığı oyların SPD'nin genel sonucundan çok daha iyi olduğunu belirten Cademartori, "Destek veren herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

"OLAF SCHOLZ İKNA EDİCİ DEĞİLDİ"

Seçim kampanyası sürecinde yaşananları da değerlendiren Cademartori, "Olaf Scholz ikna edici değildi. Seçim kampanyamız sırasında gelen geri bildirimler de bu yöndeydi. Koalisyonunun dağılmasının ardından pek çok kişi artık ona güvenmiyordu ve bundan büyük ölçüde onu sorumlu tutuyordu" şeklinde konuştu. Ayrıca, göç konularına odaklanan seçim kampanyasının da birçok destekçi ve seçmen tarafından olumsuz karşılandığını belirtti.

"PİSTORİUS İLE DAHA FAZLA OY OLABİLİRDİK"

Aday Scholz değil de Savunma Bakanı Boris Pistorius olsaydı sonuç farklı olur muydu? sorusunu yanıtlayan Cademartori, "Bunu hiç kimse bilemez tabii ki. O zamanki seçim dinamiklerine bakmak gerek. Belki daha çok oy alabilirdik ama bunu şu an bilemiyoruz" açıklamasını yaptı.

BÜYÜK KOALİSYON İHTİMALİ BEKLENMELİ

Birlik Partileri ile büyük koalisyon ihtimaline ilişkin soruya ise Cademartori, "Öncelikle seçim sonuçlarının kesinleştiğini görmemiz gerekiyor. Seçimi kazanan Hristiyan Birlik Partileri dolayısıyla kiminle koalisyon yapacaklarını onlar karar verecek. Bekleyip göreceğiz" dedi.