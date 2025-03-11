Davkova ile Aliyev Azerbaycan’da görüştü: Bakü’de gündem doğalgaz

DAVKOVA'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Davkova da Azerbaycan'ın sadece uluslararası jeopolitik sahnedeki önemli konumuyla değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya gibi küçük ülkelerin ihtiyaç duyduğu doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da öne çıktığını anlattı.

Azerbaycan'la ilişkileri ileri götürmeyi, iş birliğine yönelik mutabakat zaptı veya anlaşma imzalamayı beklediklerini dile getiren Davkova, bunun Azerbaycan'dan sadece doğal gaz temini konusunda yardım görecekleri anlamına gelmediğini, aynı zamanda ekonomik iş birliği için de fırsatlar oluşturacağını ifade etti.

Davkova, 21. yüzyılda dünya düzeniyle ilgili yeni varsayımların ortaya atılmasının şok edici olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın da içinde bulunduğu bu geniş bölge, küresel olayların merkezinde yer alıyor ve çeşitli taraflar bu bölgede nüfuz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın tekrar kapılarını açtığına inanıyorum ve sizin başarılarınız sayesinde gelecekteki iş birliğimizi sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.