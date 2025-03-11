Davkova ile Aliyev Azerbaycan’da görüştü: Bakü’de gündem doğalgaz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere Bakü'ye gelen Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova'yı resmi törenle karşıladı.
Törende, iki ülkenin milli marşları okundu.
Daha sonra, Aliyev ve Davkova, baş başa ve heyetler arası görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmelerin ardından yapılan ortak basın toplantısında konuşan Aliyev, Azerbaycan ve Kuzey Makedonya arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Aliyev, 2024'ün sonlarından itibaren Kuzey Makedonya'ya doğal gaz sattıklarını belirterek, doğal gaz sevkini bu yıl da sürdüreceklerini kaydetti.
Yeni gaz sahalarının faaliyete geçirilmesi yönünde aktif olarak çalıştıklarını ve gelecekte Kuzey Makedonya'ya sevk edilen gazın hacmini artırabileceklerini söyleyen Aliyev, "Azerbaycan bugün 12 ülkeye doğal gaz ihraç ediyor ve bunlardan 10'u Avrupa ülkesi. Geçen yıl 25 milyar metreküp doğal gaz ihraç ettik. Ancak gaz arzımızın kapsamının ve coğrafyasının genişletilmesi de gündemimizde yer alan bir konu. Avrupa'nın Azerbaycan gazına ihtiyacı var. Bugün Azerbaycan gazı birçok Avrupa ülkesinin enerji güvenliğini sağlıyor." diye konuştu.
DAVKOVA'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI
Davkova da Azerbaycan'ın sadece uluslararası jeopolitik sahnedeki önemli konumuyla değil, aynı zamanda Kuzey Makedonya gibi küçük ülkelerin ihtiyaç duyduğu doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla da öne çıktığını anlattı.
Azerbaycan'la ilişkileri ileri götürmeyi, iş birliğine yönelik mutabakat zaptı veya anlaşma imzalamayı beklediklerini dile getiren Davkova, bunun Azerbaycan'dan sadece doğal gaz temini konusunda yardım görecekleri anlamına gelmediğini, aynı zamanda ekonomik iş birliği için de fırsatlar oluşturacağını ifade etti.
Davkova, 21. yüzyılda dünya düzeniyle ilgili yeni varsayımların ortaya atılmasının şok edici olduğunu belirterek, "Ukrayna'nın da içinde bulunduğu bu geniş bölge, küresel olayların merkezinde yer alıyor ve çeşitli taraflar bu bölgede nüfuz sahibi olmaya çalışıyor. Avrupa'nın tekrar kapılarını açtığına inanıyorum ve sizin başarılarınız sayesinde gelecekteki iş birliğimizi sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.