Fransa silahsızlandırılmış Ukrayna istemiyor

FRANSA UKRAYNA DIŞINDAKİ MESELELERİ DE UNUTMUYOR

Avrupalıların, karşılarındaki tehlikeleri birer birer ele almasının sorun teşkil ettiğini söyleyen Lecornu, "Ukrayna ve Rusya bizi çok endişelendiriyor diye İran'dan bahsetmemek olmaz. İran bizi çok endişelendiriyor diye Kuzey Kore'nin stratejisinden bahsetmemek olmaz." diye konuştu.

Lecornu, tehditlerin yalnızca bölgesel değil, küresel bakış açısıyla değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizerek, "NATO'nun savunma bakanları toplantısında yalnızca Ukrayna meselesini ele aldığımızın farkındayız, başka meseleleri gündeme getirmekte zorlanıyoruz." dedi.

Müttefikleri ABD'nin öngörülemez şekilde hareket ettiğine dikkati çeken Lecornu, Rus tehdidinin her zamankinden daha büyük olduğu görüşünü paylaştı.

Öte yandan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un da forum kapsamında bu akşam farklı Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkelerin genelkurmay başkanlarıyla Rusya-Ukrayna savaşını görüşmesi bekleniyor.