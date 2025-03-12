Ateşkes teklifine Almanya’dan destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

30 günlük ateşkes fikrinin Ukrayna için adil bir barışa doğru "önemli ve doğru bir adım" olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna ve ABD'nin yanında duruyoruz ve Cidde'den gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Scholz, şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vermesi gerektiğini kaydetti.