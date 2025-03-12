Ateşkes teklifine Almanya’dan destek

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, sosyal medya platformu X'ten ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
30 günlük ateşkes fikrinin Ukrayna için adil bir barışa doğru "önemli ve doğru bir adım" olduğunu belirten Scholz, "Ukrayna ve ABD'nin yanında duruyoruz ve Cidde'den gelen önerileri memnuniyetle karşılıyoruz." ifadesini kullandı.
Başbakan Scholz, şimdi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in karar vermesi gerektiğini kaydetti.
CİDDE'DEKİ GÖRÜŞMELER
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından ABD ve Ukrayna heyetleri dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.
Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğu ifade edilmişti.
Açıklamada, ABD'nin istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da belirtilmişti.