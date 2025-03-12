Fransa Cidde’deki görüşmelerden memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cidde'de ABD-Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde "özellikle olası 30 günlük ateşkes fikri konusunda ilerleme kaydedilmesini memnuniyetle karşıladığını" belirtti.
Macron, "Top artık açıkça Rusya'nın sahasında." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Macron, Fransa ve müttefiklerinin Ukrayna için "güçlü güvenlik garantileri ile desteklenen sağlam ve kalıcı bir barışa" bağlılıklarını yineledi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise X hesabından yaptığı paylaşımında, ABD ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin "barışa doğru atılan ilk adım" olduğunu belirterek, "Şimdi Rusya'nın aynı yönde hareket etmek istediğini göstermesi gerekiyor." dedi.
CİDDE'DE NELER OLMUŞTU?
ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Oval Ofis'te yaşadığı tartışmanın ardından ABD ve Ukrayna heyetleri dün Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bir araya gelmişti.
Görüşmelerin ardından yapılan ortak açıklamada, Ukrayna'nın, ABD'nin, tarafların karşılıklı mutabakatıyla uzatılabilecek ve Rusya'nın eş zamanlı olarak uygulamasına tabi olacak 30 günlük geçici ateşkesin derhal yürürlüğe konması önerisini kabul etmeye hazır olduğu bildirilmişti.
Açıklamada, ABD'nin istihbarat paylaşımı konusunda Kiev'e yönelik kısıtlamayı derhal kaldıracağı ve Ukrayna'ya güvenlik yardımını yeniden başlatacağı da aktarılmıştı.