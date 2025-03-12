Fransa Cidde’deki görüşmelerden memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X hesabından yaptığı paylaşımda, Cidde'de ABD-Ukrayna arasında yapılan görüşmelerde "özellikle olası 30 günlük ateşkes fikri konusunda ilerleme kaydedilmesini memnuniyetle karşıladığını" belirtti.

Macron, "Top artık açıkça Rusya'nın sahasında." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Macron, Fransa ve müttefiklerinin Ukrayna için "güçlü güvenlik garantileri ile desteklenen sağlam ve kalıcı bir barışa" bağlılıklarını yineledi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ise X hesabından yaptığı paylaşımında, ABD ile Ukrayna heyetleri arasındaki görüşmenin "barışa doğru atılan ilk adım" olduğunu belirterek, "Şimdi Rusya'nın aynı yönde hareket etmek istediğini göstermesi gerekiyor." dedi.