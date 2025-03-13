Slovakya’dan ticaret savaşlarına tepki: Kimseye faydası yok

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergileri ile AB'nin ABD mallarına yönelik misilleme vergilerine değinerek, Atlantik'in her iki yakasındaki ekonomilerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, AB'nin 1 Nisan itibarıyla 26 milyar avro değerindeki ABD mallarına 'karşı önlemler' uygulayacağını duyurdu.