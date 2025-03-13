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Giriş Tarihi: 13.3.2025 11:48 Son Güncelleme: 13.3.2025 11:48

Slovakya’dan ticaret savaşlarına tepki: Kimseye faydası yok

ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük vergileri hamlesi Avrupa Birliği ile ticaret savaşını körükledi. Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, bu durumun kimseye faydasının olmayacağını bildirdi.

DHA
Slovakya’dan ticaret savaşlarına tepki: Kimseye faydası yok

Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın alüminyum ve çelik ithalatına uyguladığı gümrük vergileri ile AB'nin ABD mallarına yönelik misilleme vergilerine değinerek, Atlantik'in her iki yakasındaki ekonomilerin bu durumdan olumsuz etkileneceğini vurguladı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de dün yaptığı açıklamada, AB'nin 1 Nisan itibarıyla 26 milyar avro değerindeki ABD mallarına 'karşı önlemler' uygulayacağını duyurdu.

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Slovakya’dan ticaret savaşlarına tepki: Kimseye faydası yok
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