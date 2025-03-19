Almanya Başbakanı Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesini değerlendirdi

MACRON ALMANYA BAŞBAKANI'NI TEBRİK ETTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Macron da Alman Meclisinde altyapı ve savunma harcamaları için milyarlarca avroluk kredi paketinin kabul edilmesinden dolayı Scholz'u tebrik etti ve bunun, Almanya ve Avrupa için iyi bir haber olduğunu vurguladı.

Ukrayna ordusunu desteklemeye devam edeceklerini ifade eden Macron, Ukrayna halkının yanında durduklarını belirtti.

Macron, her zaman barıştan yana olduklarını ve ilk günden itibaren barışı savunduklarını söyleyerek, Almanya ve Fransa'nın tarihi rolünün Ukrayna'nın yanında olduğunu dile getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Son görüşmeler, doğru yönde ilerliyor. Ukrayna için sağlam ve kalıcı bir barış istiyoruz." dedi.

Kontrol edilebilen ve denetlenebilen bir ateşkes istediklerini aktaran Macron, kalıcı barış için görüşmelerin yapılması gerektiğini anlattı.

Kalıcı bir ateşkes olması durumunda Ukrayna için güvenlik garantilerinin olması gerektiğini de vurgulayan Macron, bunların hiçbirinin Ukrayna masada yer almadan olamayacağının altını çizdi.