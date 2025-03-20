İslam düşmanlığı Avrupa’da normalleşiyor

"MÜSLÜMANLAR PEK ÇOK ALANDA İSLAMOFOBİ İLE KARŞILAŞIYOR"

Lalisse, halihazırda Müslümanlık karşıtı söylemlerin normalleştirildiğini, bu durumun "cezai sorumsuzluk" davranışını da beraberinde getirdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Ne yazık ki Müslüman karşıtı nefret, diğer ırkçılık ve ayrımcılık biçimleri, bazı söylemler içinde normalleşiyor ve bu durum yeterli yaptırımların uygulanamaması nedeniyle, nefret dolu aktörlere cezai sorumsuzluk hissi verebilir. Özellikle 7 Ekim'den itibaren karşılaştığımız kutuplaşmış ortam, toplumdaki birkaç grubu, özellikle de Müslümanları, Yahudileri ve bunlar gibi görülen kişileri etkileyen nefret seviyeleri üzerinde somut sonuçlar doğurdu, ayrımcı ve ırkçı eylemleri tetikledi."

Avrupa toplumlarının ırkçılık ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket etmesine karşılık, bir ayrımcılık çeşidi olan Müslüman karşıtlığının bugün çoğunlukla Avrupalı toplumlarda karşılaşıldığına dikkati çeken Lalisse, barınmadan istihdama, eğitimden kişilerin sosyal yaşantılarına kadar pek çok alanda Müslümanların İslamofobi ile karşılaştığını kaydetti.

Lalisse, özellikle İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının Avrupa'daki Müslümanların yaşantısını da zorlaştırdığını söyleyerek, "Halihazırda var olan kutuplaşma, 7 Ekim ve sonrasında artış gösterdi. Özellikle Gazze'de yaşanan savaş, Avrupa'daki Müslüman ve Yahudi toplulukları üzerinde ciddi bir etki yarattı." ifadelerini kullandı.

Müslümanları yönelik etmenlerin de 7 Ekim ile birlikte değiştiğine, onları terörle iltisaklı gibi göstermeye çalışan söylemlerin attığına işaret eden Lalisse, şöyle devam etti:

"7 Ekim sonrası, Müslümanları etkileyen stereotipler de kesinlikle bir değişim gösterdi. Önceki büyük terör saldırılarının ardından olduğu gibi, bazı insanların zihninde İslam ve Müslümanları terörizm veya aşırıcılıkla ilişkilendirilmesi nedeniyle Müslümanlara yönelik tepki arttı ve Müslüman karşıtı nefreti tetiklendi. Unutulmamalıdır ki Müslüman karşıtı nefreti, bireyleri gerçek inançlarına veya inançsızlıklarına bakılmaksızın etkiler. Topluluklar ve vatandaşlar arasındaki köprüleri yeniden inşa etmek ve güçlendirmek üzerinde çalışmak önemlidir."

Lalisse, AB Komisyonu Müslüman Karşıtı Nefretle Mücadele biriminin Avrupa'daki Müslüman karşıtlığıyla mücadelede önemli bir misyon üstlendiğinin altını çizerek, göreve geldiği 1 Şubat 2023'ten bu yana hem çevrim içi platformlarda hem de kişilerin gündelik yaşantılarında Müslüman karşıtlığını tanıyıp bilinçlenmesi için faaliyetler yürüttüklerini belirtti.

Yalnızca kişilerin gündelik yaşantılarında değil, sanal dünya içerisinde de Müslümanları hedef alan İslamofobik nefretin var olduğunu dile getiren Lalisse, "Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı'nın (FRA) Ekim 2024'te yayımladığı 'AB'de Müslüman Olmak' raporunda, Müslümanların neredeyse yarısının (yüzde 47) anketten önceki beş yıl içinde ırkçılık ayrımcılığına uğradığı, üçte birinin ise (yüzde 35) bir yıl içinde buna maruz kaldığı belirtiliyor. Buna çevrim içi nefret söylemleri de dahil. Bir sivil toplum kuruluşu olan Tell MAMA UK, 2011'de kurulduğundan bu yana, bu yıl yayınlanan rapora göre en yüksek çevrim içi ve sokakta gerçekleşen anti-Müslüman nefret vakalarını kaydetmiştir." diye konuştu.