Almanya’da yeni Federal Meclis ilk oturumunu yaptı

"İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜMÜ TEŞVİK ETMELİYİZ"

İsrail'deki mevcut hükümetin ve İsrail Meclisinde (Knesset) mevcut çoğunluğun iki devletli çözüm önerisini dışlaması ve her şeyin askeri olarak çözülebileceğine inanmasının üzücü olduğunu vurgulayan Gysi, "Bu nedenle İsrail ve Filistin arasında iki devletli çözümü teşvik etmek için uluslararası çabalarımızı arttırmalıyız, ayrıca tarihimiz nedeniyle Filistinlilere karşı özel bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Meclisin ilk oturumunu Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan da diplomatlar için ayrılan bölümden takip etti.

Oturumda yeni meclis başkanının da seçilmesi bekleniyor.