Almanya’da Kadir Gecesi idrak edildi

Genel Merkezi Köln'de bulunan Diyanet İşleri Türk İslam Birliğine (DİTİB) bağlı Berlin Şehitlik Camisi'nde düzenlenen Kadir Gecesi programında dualar okundu, Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

Kur'an-ı Kerim'in nazil olmaya başladığı Kadir Gecesi'nin ikliminden istifade etmek isteyen Müslümanlar, yatsı ve teravih namazlarının ardından dualar etti.

DİTİB Genel Başkanı Muharrem Kuzey, Kadir Gecesi dolayısıyla yayımladığı yazılı mesajda, şu ifadelere yer verdi: "Peygamberimizin 'Kim inanarak ve sevabını Yüce Allah'tan umarak Kadir Gecesi'ni ihya ederse onun geçmiş günahları bağışlanır' hadisindeki bağışlanmaya mazhar olmak için gayret göstereceğiz. Bu gece, 'Allah'ım sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet' duasıyla yakaracağız. Dualar edeceğiz ümmet-i Muhammed'e. Dualar edeceğiz barışa susamış coğrafyalara. Bütün dünyaya huzur gelsin diye dualar edeceğiz."