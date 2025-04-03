‘Trump’ın gümrük tarifeleri kararı yanlış’

"AVRUPA'NIN ÇIKARLARINI SAVUNACAĞIZ"

Avrupa Birliği'nin (AB) 450 milyon tüketicisiyle dünyanın en güçlü tek pazarına sahip olduğunun altını çizen Scholz, "Bu da bize bir ticaret savaşını önlemek için ABD hükümetiyle görüşmeler yapma gücü vermektedir. Biz çatışmaya değil, iş birliğine bağlıyız. Avrupa'nın çıkarlarını savunacağız. Avrupa, ABD'nin kararına birlik içinde, güçlü ve uygun bir şekilde karşılık verecektir" diye konuştu.