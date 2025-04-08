Almanya’da kükümet kurma görüşmelerinde sona yaklaşıldı

Almanya'da Hristiyan Birlik (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasında yapılan hükümet görüşmelerinde sona gelindi.

Taraflar, koalisyon müzakerelerine devam etmek için bugün Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Müzakere heyetinde yer alan CDU Milletvekili Thorsten Frei, kamu yayıncısı ARD'ye yaptığı açıklamada, gelecek 4 yılın temelini oluşturacak iyi bir koalisyon protokolüne acilen ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Frei, görüşmelerde özellikle vergi konularında taraflar arasında ilerleme sağlandığını ifade ederek henüz görüşmeler sonlandırılmadığı için ayrıntıya girmek istemediğini söyledi.

Görüşmelerde "son viraja" gelindiğini belirten Frei, "(Sona) Tam olarak kaç metre kaldığını bilinmiyoruz ancak iyi yoldayız." değerlendirmesinde bulundu.

Frei, koalisyon görüşmelerinin yarın tamamlanıp tamamlanamayacağına ilişkin bir soruya da "Elbette bu, önümüzdeki birkaç saatin dinamiklerine de bağlı." dedi.

SPD'li Saarland Eyaleti Başbakanı Anke Rehlinger de görüşmelerin iyi ilerlediğini belirterek "Son birkaç metre en zorlu kısımlar ama eminim ki bu çabaya değecektir." ifadesini kullandı.

Eski SPD'li Federal Meclis Başkanı Baerbel Bas da özel televizyon kanalı NTV'ye yaptığı açıklamada, müzakerelerde dün birçok konuda anlaşmaya varıldığını ancak bazı önemli konuların hala masada olduğunu belirterek henüz bakanlıkların dağılımına geçilmediğini söyledi.

ABD Başkan Donald Trump'ın açıkladığı vergi tarifelerine işaret eden Bas, ABD'den gelen haberlerden dolayı hızlı bir şekilde görüşmelerde sona gelinmesi gerektiğini dile getirdi.

Bas, görüşmelerin başarısız olup olmama olasılığının bulunup bulunmadığı ve en zor konunun ne olduğuna ilişkin soruya da "Sonunda başarısız olma ihtimali her zaman var. Ancak başarılı olması gerektiği konusunda anlaştık. Gelecek 4 yıl için yeni ve istikrarlı bir hükümete ihtiyacımız var." diye konuştu.

Müzakerelerin hala mali konularda başarısız olma ihtimalinin bulunduğunu aktaran Bas, tasarruf tedbirlerinin alınması ve bürokrasinin azaltılması gerektiğini kaydetti.