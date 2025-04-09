Almanya’da aşırı sağcı parti ilk kez birinci parti konumuna geldi

Almanya'da İpsos araştırma şirketinin yaptığı ankete göre, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimlerde yüzde 20,8 oy alan aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi, 6 hafta içinde oyunu 4,2 puan artırarak yüzde 25'e çıkardı.

Erken genel seçimden yüzde 28,6 ile birinci çıkan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise ankette yüzde 24 ile ikinci sırada yer aldı. Böylelikle AfD ilk kez bir kamuoyu yoklamasında birinci parti oldu.

CDU/CSU'nun koalisyon hükümeti kurmak için anlaştığı Sosyal Demokrat Partinin (SPD) oy oranı yüzde 15'e geriledi. Seçimlerde yüzde 16,4 oy alan SPD'nin oy oranı da 1,4 puan düştü.

Genel seçimlerde yüzde 11,6 oy alan Yeşillerin oyu yüzde 11'e gerilerken, Sol Parti'nin oy oranı da 2,2 puan artarak yüzde 11'e çıktı.