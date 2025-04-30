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Giriş Tarihi: 30.4.2025 12:43

Almanya’da yeni hükümetin yolu açıldı

Almanya'da CDU/CSU partilerinin ardından SPD üyeleri de koalisyon anlaşmasını onaylayarak yeni hükümetin yolunu açtı.

AA
Almanya’da yeni hükümetin yolu açıldı

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Genel Sekreteri Matthias Miersch, düzenlediği basın toplantısında, koalisyon anlaşması için yapılan oylamaya 358 bin SPD üyesinin 200 bininin katıldığını aktardı.

Oylamaya katılan SPD üyelerinin yüzde 84,6'sının koalisyon anlaşmasına onay verdiğini kaydeden Miersch, sonucun sevindirici olduğunu belirterek üyelere teşekkür etti.

SPD'nin onayının ardından parti liderlerinin gelecek pazartesi başkent Berlin'de koalisyon anlaşmasını imzalaması planlanıyor.

Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, anlaşmaya geçen hafta onay vermişlerdi.

Parlamento daha sonra 6 Mayıs'ta toplanarak Olaf Scholz'un yerine Friedrich Merz'i başbakan olarak seçecek.

Yeni kurulacak hükümette maliye, savunma, çalışma, adalet, kalkınma, çevre ve konut bakanlıkları, SPD'de olacak.

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Almanya’da yeni hükümetin yolu açıldı
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