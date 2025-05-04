Alman halkı AfD’nin yasaklanması hakkında ne düşünüyor?

AFD AĞIR ELEŞTİRİLERİN ODAĞINDA

Almanya'nın iç istihbarat kurumu Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı (BfV), üç yıllık soruşturmanın ardından cuma günü AfD'yi "kesin aşırılık yanlısı grup" olarak sınıflandırmıştı.

BfV'den yapılan açıklamada, AfD'nin bir bütün olarak insan onurunu hiçe sayan aşırılıkçı eğilimleri sebebiyle "kesin aşırı sağcı oluşum" olarak sınıflandırıldığı ve "partide hakim olan etnik ve soya dayalı halk anlayışının özgür demokratik temel düzenle bağdaşmadığının tespit edildiği" belirtilmişti.

AfD, 23 Şubat'ta yapılan erken genel seçimde yüzde 20,8 oy alarak Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinin ardından sandıktan ikinci çıkmıştı.

Almanya'da Anayasa Mahkemesinin bir partinin anayasaya aykırı olup olmadığını tespit edebilmesi için Alman hükümeti, Federal Meclis veya Federal Eyalet Temsilciler Meclisinin mahkemeye başvurması gerekiyor ancak şimdiye kadar bu üç "anayasal kurum" böyle bir talepte bulunmadı.