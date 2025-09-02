Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 2.09.2025 10:02

Fransa'da ortaokullarda cep telefonu yasağı! Bakanlık açıkladı: Bu bir zihinsel sağlık meselesi!

Fransa'da yeni eğitim-öğretim yılı itibarıyla cep telefonlarının ortaokullarda yasaklandığı açıklandı. Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklama yaptı. Borne, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkar edemez" ifadelerini kullandı.

DHA
Fransa'da geçen yıl, 100 kadar okulda denenen 'telefon molada' uygulamasının, 2025-2026 eğitim yılı itibarıyla tüm devlet ortaokullarına kademeli olarak yaygınlaştırılacağı belirtildi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, öğrencilerin, ders saatleri boyunca telefonlarını dolaplara, kutulara veya özel kilitli poşetlere bırakacağı ifade edildi.

Fransa Milli Eğitim Bakanı Elisabeth Borne, ekranların gençler üzerindeki olumsuz etkileri konusunda açıklama yaptı. Borne, "Ekran konusu bir halk sağlığı meselesidir, zihinsel sağlık meselesidir, etkilerini kimse inkar edemez" dedi.

