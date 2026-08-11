Almanya’da tren yangını tatbikatı fiyaskoyla sonuçlandı

Alman Bild gazetesinin haberine göre, Almanya'nın Thüringen eyaletinde bulunan Sandberg Tüneli'nde gerçekleştirilen tatbikatta 100 yolcusu bulunan hızlı trenin tünelde alev aldığı senaryosu işlendi.

Tatbikat planında ilk ekiplerin 10 ila 25 dakika içinde bölgeye ulaşması öngörülse de ekipler, yapılan acil çağrıdan 122 dakika sonra olay yerine ulaştı.

Gecikmenin nedeni, kontrol merkezlerindeki uyarıların faks yoluyla iletilmesi olarak gösterildi.

Ilm kenti kaymakamı Petra Enders, faks cihazlarının kullanımını eleştirerek "Faksın artık çağa uygun olmadığını düşünüyorum." dedi.

Thüringen İçişleri Bakanı Georg Maier, yaşanan gecikmeye tepki göstererek "Çok sinirlendim. Güzelleştirecek bir şey yok. Şimdi nedenlerden ders çıkarmalıyız." ifadelerini kullandı.