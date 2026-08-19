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Giriş Tarihi: 19.08.2026 11:28

Fransa'nın güneydoğusunda bir aydır devam eden yangın söndürüldü

Fransa’nın güneydoğusundaki Var vilayetinde yaklaşık bir aydır devam eden ve 10 bini aşkın itfaiye erinin görev aldığı yangının söndürüldüğü bildirildi. Öte yandan yaklaşık 6 bin 300 hektar alanın kül olduğu belirtildi.

AA
Fransa’nın güneydoğusunda bir aydır devam eden yangın söndürüldü
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Var Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan vilayetteki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık bir aydır süren ve vilayete bağlı Gros Bessillon şehrinde 7 Ağustos'ta ve Ginasservis'de ise 14 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

6 BİN 300 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Söndürme çalışmalarında 10 bini aşkın itfaiye erinin görev aldığı ve yaklaşık 400 kez havadan müdahale yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangınlarda yaklaşık 6 bin 300 hektar alanın kül olduğu kaydedildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#FRANSA #YANGIN

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Fransa'nın güneydoğusunda bir aydır devam eden yangın söndürüldü
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