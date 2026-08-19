Fransa’nın güneydoğusunda bir aydır devam eden yangın söndürüldü

Var Valiliği, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan vilayetteki yangınlara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, yaklaşık bir aydır süren ve vilayete bağlı Gros Bessillon şehrinde 7 Ağustos'ta ve Ginasservis'de ise 14 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangınların tamamen söndürüldüğü belirtildi.

6 BİN 300 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

Söndürme çalışmalarında 10 bini aşkın itfaiye erinin görev aldığı ve yaklaşık 400 kez havadan müdahale yapıldığı ifade edilen açıklamada, yangınlarda yaklaşık 6 bin 300 hektar alanın kül olduğu kaydedildi.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da bu yıl 117 bin hektardan fazla alan alevlere teslim olurken, 4 itfaiye eri hayatını kaybetmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör