İsviçre’de aşırı sıcak ve kuraklık alarmı: Bu tür olaylar artık daha sık yaşanıyor

EL NİNO HAVA OLAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Kuraklık sorununun olduğu bir bölgede yaşadığını belirten Parmelin, 30 yıl önce tarlalarını sulamak amacıyla Cenevre Gölü'nden su çekmek için yatırım yaptıklarını ve federal hükümet desteğinden faydalandıklarını hatırlattı.

Parmelin, bu yıl mevcut kuraklığın neden olduğu şokun daha fazla sulama ve su depolama projesine yol açacağına inandığını vurgulayarak, bu projelerin ilerlemesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu tarz durumlara uyum sağlamaya çalıştıklarına da değinen Parmelin, "Şu anda bu tür kuraklıkların her 4 veya 5 yılda bir meydana geldiğini görüyoruz. Bu, geçmişe göre çok daha sık oluyor. El Nino hava olayıyla bu tür olaylar daha da sıklaşabilir." diye konuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör