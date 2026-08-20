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Giriş Tarihi: 20.08.2026 17:03

İsviçre’de aşırı sıcak ve kuraklık alarmı: Bu tür olaylar artık daha sık yaşanıyor

İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, ülkenin olağanüstü bir yaz geçirdiğini belirterek aşırı sıcak ve kuraklık konusunda uyarıda bulundu. Kuraklıkların geçmişe göre daha sık yaşandığını söyleyen Parmelin, su depolama ve sulama projelerinin artırılması gerektiğini ifade etti.

AA Avrupa
İsviçre’de aşırı sıcak ve kuraklık alarmı: Bu tür olaylar artık daha sık yaşanıyor
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İsviçre Konfederasyonu Başkanı Guy Parmelin, İsviçre'nin kamu yayın kuruluşu SRF'ye değerlendirmelerde bulundu.

Olağanüstü bir yaz mevsimi geçirdiklerini söyleyen Parmelin, iklim değişikliğini hafife aldığı yönündeki suçlamaları reddetti.

Parmelin, "İklim değişikliğinin var olduğunu biliyoruz. Bu sıcak hava dalgası istisnai bir durum. Elbette giderek daha sık yaşanacak olan gelecekteki kuraklıklara da hazırlıklı olmalıyız. (Aşırı sıcaklar ve kuraklık) Süre ve yoğunluk açısından şaşırdım." dedi.

EL NİNO HAVA OLAYINA DİKKAT ÇEKTİ

Kuraklık sorununun olduğu bir bölgede yaşadığını belirten Parmelin, 30 yıl önce tarlalarını sulamak amacıyla Cenevre Gölü'nden su çekmek için yatırım yaptıklarını ve federal hükümet desteğinden faydalandıklarını hatırlattı.

Parmelin, bu yıl mevcut kuraklığın neden olduğu şokun daha fazla sulama ve su depolama projesine yol açacağına inandığını vurgulayarak, bu projelerin ilerlemesini sağlamak için ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Bu tarz durumlara uyum sağlamaya çalıştıklarına da değinen Parmelin, "Şu anda bu tür kuraklıkların her 4 veya 5 yılda bir meydana geldiğini görüyoruz. Bu, geçmişe göre çok daha sık oluyor. El Nino hava olayıyla bu tür olaylar daha da sıklaşabilir." diye konuştu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#İSVİÇRE

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İsviçre’de aşırı sıcak ve kuraklık alarmı: Bu tür olaylar artık daha sık yaşanıyor
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