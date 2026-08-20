Yunanistan’da askerlik süresi 9 aya düşecek

Yunan basınında yer alan haberlere göre, zorunlu askerlik görevinin genç yaşta yapılmasını teşvik etmek amacıyla bir uygulama hayata geçiriliyor.

GENÇLER, ZORUNLU ASKERLİK GÖREVLERİNİ 12 AY YERİNE 9 AY YAPABİLECEK

Buna göre, bu yılın ağustos sonu ve eylül başına denk gelen 3'üncü devrede askere çağrılan gençler, eğitim için askerliklerini tecil ettirmemeleri halinde zorunlu askerlik görevlerini 12 ay yerine 9 ay yapabilecek.

Bu uygulama, ilk kez, 1 Ocak-15 Mayıs 2008'de doğanlar için geçerli olacak.

Askere gitmeden eğitimine devam etmek isteyenler ise tecil yaptırabilecek.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör