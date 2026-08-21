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Giriş Tarihi: 21.08.2026 15:06

İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp

İsviçre’nin Thusis kasabasında bir restoranda çıkan yangında 8 kişi yaralanırken, 5 kişiden de haber alınamıyor. Yaklaşık 100 itfaiye erinin çıkan yangına müdahale ettiği ifade edildi. Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İHA
İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp
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İsviçre'nin Thusis kasabasında bulunan bir restoranda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

YAKLAŞIK 100 İTFAİYE ERİ MÜDAHALE ETTİ

Polis yangında 8 kişinin yaralandığını, 5 kişiden de haber alınamadığını açıkladı. İlk olarak restoranın ikinci katında gece saatlerinde çıkan yangına 100 kadar itfaiye eri müdahale etti. Polis, restoranla birlikte dairelerin de bulunduğu binadan 14 binadan kaçmayı başardığını kaçanlardan ikisinin ağır, ikisinin orta derecede ve dördünün ise hafif yaralandığını belirtti. Yaralılar Chur, Thusis, Ilanz ve Zürih'teki hastanelere kaldırıldı.

Olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İSVİÇRE #ZÜRİH #YANGIN

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İsviçre’de restoranda yangın: 8 yaralı, 5 kayıp
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