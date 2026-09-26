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Giriş Tarihi: 26.09.2026 10:30

Atina'da patlama sonucu bina yıkıldı: 1 kişinin cesedine ulaşıldı

Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün bir binada gerçekleşen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından 1 kişinin cesedine ulaşılırken, 5 kişinin de kayıp olduğu bildirildi. Cesedin, tatile gelen ABD’li bir kadına ait olduğu ifade edildi.

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AA
Atina’da patlama sonucu bina yıkıldı: 1 kişinin cesedine ulaşıldı
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Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, arama kurtarma ekipleri Atina'nın tarihi ve turistik merkezlerinden Plaka semtindeki enkazdan 1 kadın cesedi çıkardı.

CESET, TATİLE GELEN ABD'Lİ BİR KADINA AİT

İlk edinilen bilgilere göre, ceset Atina'ya tatile gelen ve yıkılan binanın dairelerinden birini ailesiyle birlikte kısa süreliğine kiralayan ABD'li bir kadına ait.

Enkazda 3'ü ABD'li turist, 5 kişinin daha bulunduğu tahmin edilirken, arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Patlamanın sebebi ise henüz bulunamadı.

Plaka'daki bir binada dün sabah saatlerinde patlama meydana gelmiş, bina yıkılmıştı. Binanın her iki yanındaki iki binada da ciddi hasar meydana gelmişti.

Patlama sırasında, aracıyla olay yerinden geçen bir kişi hafif yaralanmış, itfaiye ekipleri hasar gören yan binadan da iki kadını çıkarmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #ATİNA

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Atina'da patlama sonucu bina yıkıldı: 1 kişinin cesedine ulaşıldı
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