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Giriş Tarihi: 26.09.2026 16:41

Etna Yanardağı kül püskürttü: Uçuşlar askıya alındı

İtalya'daki Etna Yanardağı faaliyete geçerek 4 kilometreye yüksekliğe kadar kül püskürtürken, Sicilya'daki Catania Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tesisteki uçuşların yarın yerel saatle 12.00'a kadar askıya alındığı bildirildi. Etna'daki devam eden volkanik aktivite, gökyüzüne yükselen kül bulutları ve olumsuz hava şartları nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi.

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İHA
Etna Yanardağı kül püskürttü: Uçuşlar askıya alındı
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İtalya'nın Sicilya Adası'nda bulunan ve Avrupa'nın en aktif yanardağı olan Etna yeniden faaliyete geçti. İtalya Ulusal Jeofizik ve Volkanoloji Enstitüsü (INGV), yanardağdan yükselen kül bulutlarının 4 kilometreye kadar ulaştığını bildirdi.

SİVİL HAVACILIKTA KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Etna'daki devam eden volkanik aktivite, gökyüzüne yükselen kül bulutları ve olumsuz hava şartları nedeniyle sivil havacılıkta kırmızı alarm verildi. Sicilya'nın Catania kentinde yetkililer, ülke hava sahasının C1 sektörünün uçuşlara kapatıldığını açıkladı. Yolcu sayısı bakımından İtalya'nın en yoğun beşinci havalimanı olan Catania Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, tüm uçuş faaliyetlerinin pazar günü yerel saatle 12.00'ye kadar askıya alındığı belirtildi.

Uçuşların tamamen durdurulmasından önce havalimanındaki saatlik uçak iniş kapasitesinin azaltıldığı, İtalya hükümeti ile Alman hava yolu grubu Lufthansa'nın ortaklığındaki ITA Airways'e ait en az 10 uçuşun ise çevredeki diğer havalimanlarına yönlendirildiği bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#İTALYA

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Etna Yanardağı kül püskürttü: Uçuşlar askıya alındı
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