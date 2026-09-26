Fransa’da zehirlenme vakası: 6 kasap hakkında soruşturma

Paris Savcılığı, Aisne vilayetinde 2025 yılında 30'dan fazla kişinin zehirlendiği olaylarla ilgili olarak 10 kasabın gözaltına alındığını, bunlardan 6'sı hakkında da soruşturma açıldığını duyurdu.

Soruşturma kapsamında 6 kasaba taksirle ölüme sebebiyet verme, taksirle adam yaralama, başkalarının hayatını tehlikeye atma ve yasa dışı hayvan kesimi suçlamaları yöneltildi.

MESLEKLERİNİ İCRA ETMELERİ YASAKLANDI

Haklarında adli kontrol tedbiri uygulanan kasapların, yargı süreci sonuçlanana kadar mesleklerini icra etmeleri yasaklandı.

Fransa'nın Aisne vilayetinde geçen yıl 30'dan fazla kişide E.Coli (koli basili) bakterisine bağlı gıda zehirlenmesi tespit edilmiş, 11 yaşlarında bir kız çocuğu ise hayatını kaybetmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör