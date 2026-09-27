Fransa’da kritik Senato seçimleri başladı: 178 koltuk için oy kullanılıyor

SADECE "BÜYÜK SEÇMENLER" OY KULLANABİLİYOR

Milletvekillerinin halk tarafından seçildiği ülkede Senato seçimlerinde sadece "seçilmişlerden" oluşan "büyük seçmenler" oy kullanabiliyor.

Bu kişiler, senatör adaylarının yarıştığı seçim çevresinde seçilmişlerden oluşuyor. Aralarında parlamenterler, bölge, il ve belediye meclislerinin üyeleri yer alıyor.

Fransa'da yaklaşık 162 bin "büyük seçmen" bulunurken, bugün düzenlenen kısmi seçimlerde bunların 93 bin 469'u oy kullanacak. Her büyük seçmen, yalnızca bağlı olduğu ilde oy kullanabiliyor.

FRANSA'DA SEÇİM SİSTEMİ

Kısmi Senato seçimleri, 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce planlanan son ulusal seçim olma özelliğini taşıyor.

Fransa'da parlamentonun üst kanadını Senato, alt kanadını Ulusal Meclis oluşturuyor.

Fransa'da milletvekillerinin seçildiği genel seçimler her 5 yılda bir düzenleniyor.

Senatonun ise bir kısmı her 3 yılda bir yapılan kısmi seçimlerde yenileniyor.

Milletvekili seçilme yaşının 18 olduğu ülkede, senatör olmak isteyenlerin en az 24 yaşında olması gerekiyor.

Genel seçimlerin aksine, Senato seçimlerinde oy kullanmak mecburi, bunu yerine getirmeyen seçilmişler için 100 avro para cezası bulunuyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör