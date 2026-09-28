AB’de enerji krizi alarmı: Üye ülkelere gaz ve elektrik tüketimini azaltın çağrısı

Politico internet sitesinin haberine göre, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Enerjiden Sorumlu Üyesi Dan Jorgensen, üye ülkelerin enerji bakanlarına mektup gönderdi.

Jorgensen, mektupta üye ülkelerden gerekli olduğu sürece doğal gaz ve elektrik talebini düşürecek tedbirler uygulamalarını istedi.

Küresel arzın kısıtlı ve fiyatların dalgalı olduğu koşullarda talebin azaltılmasının fiyatları kontrol altına almaya yardımcı olabileceğini belirten Jorgensen, "Arz kriziyle bağlantılı bir fiyat kriziyle karşı karşıyayız." ifadesini kullandı.

Jorgensen, gönüllü ve iyi planlanmış talep azaltma önlemlerinin 2022'deki enerji krizi sırasında faydalı olduğunu hatırlatarak, mevcut durumda da o deneyimden edinilen derslerden faydalanılması gerektiğine işaret etti.

AB'deki gaz stoklarının olağanüstü derecede düşük olduğunu anımsatan Jorgensen, şu an için arz güvenliğine yönelik acil bir risk bulunmadığını belirtti.

Jorgensen, enerji fiyatlarını düzenlemek için alınacak önlemlerin tüketimde artışa yol açmaması için hedefli ve geçici olması gerektiğini kaydetti.