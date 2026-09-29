Fransa’da grev! Memurlar fazla maaş talebiyle iş bıraktı

Fransa'da eğitim, sağlık, ulaşım gibi farklı sektör çalışanları ve memurlar işçi sendikalarının çağrısıyla greve gitti.

170'TEN FAZLA NOKTADA GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Grev kapsamında memurların, gün içinde 170'ten fazla noktada gösteri düzenlemesi bekleniyor.

Başkent Paris'teki gösteri yerel saatle 14.00'te tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak.

Hükümetin, 2027 bütçesi kapsamında memurlar için zam öngörmemesine tepki veren memurlar, maaşlarının artırılmasını talep ediyor.

Bu arada, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve daha fazla maddi imkan ile personel talep eden itfaiyeciler de gün içinde Paris'te ayrı bir yürüyüş düzenleyecek. İtfaiyecilerin daha sonra memurların düzenlediği yürüyüşe katılması bekleniyor.

UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANACAK

Havacılık ve toplu taşıma sektöründeki çalışanlar da greve katılırken, Paris, Marsilya ve Strazburg'dakiler dahil farklı havalimanlarında uçuşlarda aksamalar yaşanacağı öngörülüyor.

Fransa Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (DGAC) hava yolu şirketlerinden, Paris Charles-de-Gaulle Havalimanı'nda yerel saatle 07.00-20.00 saatlerinde seferlerin yüzde 5'ini, Marsilya-Provence Havalimanı'nda da 16.00-20.00 saatlerinde seferlerin yüzde 25'ini iptal etmesini istedi.

Öte yandan, Paris ile çevresi arasında sefer yapan RER C, RER E ve RER D dahil başkentin toplu taşıma ağında gün içinde ciddi aksamalar yaşanması bekleniyor.

LİSELERDE EYLEMLER SÜRÜYOR

Lise Sendikası Birliği, geçen haftadan bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi için ülke genelinde eylem yapan lise öğrencilerine, ülke genelindeki liselerin girişlerini kapatmaya devam etmeleri çağrısında bulundu.

Genel İş Sendikası (CGT) Genel Sekreteri Sophie Binet, konuk olduğu Fransız BFMTV kanalında, hükümeti lise öğrencilerinin "öfkesini" anlamaya ve onlara müdahale etmek için polis göndermeyi durdurmaya çağırdı.

Binet, "(Lise öğrencileri) Masa, sandalye, öğretmen talep ediyorlar ve onlara güvenlik güçleri göndererek yanıt veriliyor." diyerek, bu yanıtı tehlikeli bulduğunu söyledi.

Eğitim personelinin işini yapıp lise öğrencileriyle konuşmasına izin verilmesini isteyen Binet, güvenlik güçlerinin söz konusu lise eylemlerinde taşkınlık çıkmasına sebebiyet verdiğini savundu.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, liselilerin dünkü eylemleri kapsamında 164 kişinin gözaltına alındığını, 12 güvenlik görevlisi, 8 öğretmen ve yaklaşık 12 öğrencinin yaralandığını açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör