Macaristan Başbakanı Magyar’ın dokunulmazlığı kaldırıldı

Macaristan basınındaki haberlere göre, parlamentoda düzenlenen olağanüstü oturumda, Başbakan Başbakan Peter Magyar ile Macar Yurttaş Birliği (Fidesz) Milletvekili Balazs Hanko ve Hristiyan Demokrat Halk Partisi (KDNP) Milletvekili Miklos Sesztak'ın dokunulmazlıklarının kaldırılması yönündeki teklifler, 139'ar oyla kabul edildi.

Oylamalarda "karşı" oy veya "çekimser" oy kullanılmazken, muhalefetteki eski Başbakan Viktor Orban'ın partisi Fidesz ile KDNP milletvekilleri oylamaya katılmadı.

Magyar hakkındaki soruşturma, 21 Haziran 2024'te Budapeşte'deki bir gece kulübünde kendisini cep telefonuyla görüntüleyen kişinin telefonunu aldığı ve daha sonra telefonu Tuna Nehri'ne attığı iddiasına dayanıyor. Telefon, daha sonra dalgıçların yardımıyla sudan çıkarıldı.

Hakkındaki soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılmasını kendisi de talep eden Magyar, davranışının hırsızlık teşkil ettiği iddiasını reddetti ve davanın siyasi gerekçelerle açıldığını savundu.