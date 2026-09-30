AB’den aday ülkelere tam üyelik öncesi yeni model

Politico internet sitesinin ulaştığı Avrupa Birliği (AB) Komisyonu taslağına göre, AB, hasım devletlere ve endüstriyel rakiplere karşı birlikle hareket etmeyi kabul eden aday ülkelere ekonomisini daha fazla açacak.

Bu kapsamda, aday ülkelerin, üyelik süreçleri devam ederken AB ülkelerinin mallar, hizmetler, sermaye ve kişilerin serbestçe dolaşabildiği ortak ekonomik alanı olan tek pazara, araştırma programlarına ve sanayi iş birliği imkanlarına erişimi artırılacak.

Ekonomik yakınlaşmada tek pazar öncelikli alan olacak. Aday ülkelerin daha erken entegrasyonu AB şirketlerine yeni fırsatlar sunarken, Avrupa değer zincirlerini güçlendirecek ve stratejik bağımlılıkları azaltacak.

Mevzuat uyumu ve uygulama kapasitesi dikkate alınarak araştırma, yenilikçilik ve sanayi iş birliğinin derinleştirilebileceği alanlar da belirlenecek.

Yakın iş birliği için değerlendirilen alanlar arasında yarı iletkenler, kuantum teknolojileri, biyoteknoloji, yapay zeka ve uzay da yer alacak.

Aday ülkelere sağlanacak ekonomik imkanlar, AB'nin dış politika hedeflerine uyum şartına bağlı olacak.