AB’den krizlere karşı dev iletişim ağı

SİBER SALDIRILARA KARŞI KORUMA

Yeni iletişim sisteminin siber ve hibrit saldırılara karşı güçlü şifreleme ve güvenlik protokolleriyle korunması öngörülüyor.

Teklif kapsamında ayrıca iki ayrı Avrupa merkezinin kurulması planlanıyor.

Bunlardan "Avrupa Birliği Ağ İzleme Merkezi", ülkelerin güvenli ve dayanıklı fiber optik ağ üzerinden birbirine bağlanmasına destek verecek.

"Avrupa Birliği Güvenlik İzleme Merkezi" ise siber güvenlik risklerini takip edecek, tehditleri değerlendirecek ve üye ülkelere destek sağlayacak.

KRİTİK TEKNOLOJİLER AVRUPA'DA ÜRETİLECEK

Komisyonun teklifinde Avrupa'nın yabancı teknolojilere bağımlılığının azaltılması da öne çıkan hedefler arasında yer alıyor.

Uydu sistemleri, çekirdek mobil şebeke ve geniş bant altyapısı dahil sistemin kritik bileşenlerinin Avrupa şirketleri tarafından geliştirilmesi öngörülüyor.

Komisyon, sistemin Avrupa merkezli kurulmasının AB'nin teknoloji alanındaki stratejik özerkliğini güçlendireceğini ve üye ülkelerin kritik iletişim altyapılarına yatırım yapmasını daha cazip hale getireceğini savunuyor.

Teklifin hayata geçebilmesi için AB'nin yasama sürecinde Avrupa Parlamentosu ve üye ülkelerin oluşturduğu AB Konseyi tarafından ele alınması gerekecek.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör