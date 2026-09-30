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Giriş Tarihi: 30.09.2026 15:57

Fransa’da Dijon çevresi alevlere teslim

Fransa’da Dijon kenti yakınlarında bulunan iki kasabada çıkan yangınlar geniş alanları etkiledi. Bazı bölgelerde yangın kontrol altına alınsa da ulaşılması zor noktalarda alevlerle mücadele sürerken Fransa genelinde bu yıl yaklaşık 120 bin hektar alan yok oldu.

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AA Avrupa
Fransa’da Dijon çevresi alevlere teslim
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Fransa basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Burgonya bölgesine bağlı Dijon şehri yakınlarındaki Plombieres-les-Dijon ve Velars-sur-Ouche kasabalarında yangın çıktı.

Plombieres-les-Dijon'da yerel yetkililer, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yangının kontrol altına alındığını ancak kasabada ulaşımın zor olduğu 2 noktada yangının aktif olarak sürdüğünü bildirdi.

Velars-sur-Ouche kasabında da dün çıkan yangın kontrol altına alınırken, 120'den fazla itfaiye eri ve onlarca itfaiye aracı ile bazı noktalara müdahaleler devam ediyor.

2 İTFAİYE GÖREVLİSİ YARALANDI

Yangınlarda şu ana kadar onlarca hektar alan kül oldu, 2 itfaiye görevlisi yaralandı.

Tarihinin en büyük yangın sezonunu yaşayan Fransa'da, bu yıl yaklaşık 120 bin hektar alan yok oldu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Fransa’da Dijon çevresi alevlere teslim
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