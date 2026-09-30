Fransa’da Dijon çevresi alevlere teslim

Fransa basınında yer alan haberlere göre, ülkenin doğusundaki Burgonya bölgesine bağlı Dijon şehri yakınlarındaki Plombieres-les-Dijon ve Velars-sur-Ouche kasabalarında yangın çıktı.

Plombieres-les-Dijon'da yerel yetkililer, rüzgarın etkisini yitirmesiyle yangının kontrol altına alındığını ancak kasabada ulaşımın zor olduğu 2 noktada yangının aktif olarak sürdüğünü bildirdi.

Velars-sur-Ouche kasabında da dün çıkan yangın kontrol altına alınırken, 120'den fazla itfaiye eri ve onlarca itfaiye aracı ile bazı noktalara müdahaleler devam ediyor.