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Giriş Tarihi: 30.09.2026 15:41

Fransa’da sel alarmı kırmızıya yükseltildi

Fransa’da Herault ve Gard vilayetlerinde sel riski nedeniyle kırmızı alarm verildi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Fransız demiryolu şirketi SNCF, Nimes ile Clermont-Ferrand arasındaki tren seferlerini çift yönlü olarak iptal etti.

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AA
Fransa’da sel alarmı kırmızıya yükseltildi
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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sabah saatlerinden itibaren Herault ve Gard vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyardı.

İki vilayet için sel riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğini bildiren Meteo-France, Lozere, Ardeche ve Bouches-du-Rhone için de turuncu alarmın devam ettiğini açıkladı.

Fransız demiryolu şirketi SNCF ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Gard vilayetinin idari merkezi Nimes'den iç kesimlerdeki Puy-de-Dome vilayetinin Clermont-Ferrand kentine yapılacak tren seferlerinin iki yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA
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Fransa’da sel alarmı kırmızıya yükseltildi
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