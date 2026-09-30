Fransa’da sel alarmı kırmızıya yükseltildi

Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, sabah saatlerinden itibaren Herault ve Gard vilayetlerinde etkili olacak şiddetli yağış ve rüzgarlara karşı uyardı.

İki vilayet için sel riski nedeniyle alarm seviyesinin turuncudan kırmızıya yükseltildiğini bildiren Meteo-France, Lozere, Ardeche ve Bouches-du-Rhone için de turuncu alarmın devam ettiğini açıkladı.

Fransız demiryolu şirketi SNCF ise olumsuz hava koşulları nedeniyle Gard vilayetinin idari merkezi Nimes'den iç kesimlerdeki Puy-de-Dome vilayetinin Clermont-Ferrand kentine yapılacak tren seferlerinin iki yönlü olarak iptal edildiğini duyurdu.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör