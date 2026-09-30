Fransa’da yüksek şekerli gıdalara yeni vergi gündemde

Fransa'da Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ), Ticaret, Zanaat, Turizm ve Alım Gücünden Sorumlu Bakan Serge Papin, LCI kanalında katıldığı programda 2027 bütçesine ilişkin konuları ele aldı.

Diyabet ve obezitenin Fransızlar arasında ciddi bir sağlık sorununa dönüştüğünü dile getiren Bakan Papin, özellikle küçük yaş grubundaki çocuklarda aşırı şeker tüketimine dikkati çekti.

Bakan Papin, bu sağlık sorunuyla mücadele kapsamında, 2027 bütçesinde şeker oranı belli bir seviyenin üstünde olan işlenmiş gıdalara yeni bir vergi getirilmesinin gündemde olduğunu söyledi.