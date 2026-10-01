Fransa’nın güneyinde şiddetli yağışlar etkili oldu! Ev ve iş yerlerini su bastı

Yerel basında yer alan haberlere göre, Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'ın sel riski nedeniyle kırmızı alarm verdiği Herault ve Gard'da, şiddetli yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

BİR GÜNLÜK YAĞIŞ, 2 AYDA DÜŞEN YAĞIŞA EŞDEĞER

Gard vilayetinin batısındaki Saint-Hippolyte-du-Fort kasabasına bir günde 335 milimetre yağış düşerken bu rakamın kasabaya 2 ayda düşen yağışa eşdeğer olduğu belirtildi.

Vilayete bağlı Colognac kasabasında ise 54 günlük yağışa karşılık gelen 299 milimetre yağış bir günde görüldü.

Gard Valiliği yolların ve iş yerlerinin sular altında kaldığı vilayette vatandaşları evlerinde kalmaları konusunda uyardı. Ayrıca vilayetteki bazı yollar ve köprüler trafiğe kapatıldı.

ONLARCA KİŞİ GÜVENLİ BÖLGELERE SEVK EDİLDİ

Herault'da ise Prades-le-Lez ve Moules-et-Baucels kasabaları en çok yağış alan kısımlar oldu.

Vilayette 3 kamp alanı tahliye edilirken itfaiye ekipleri onlarca kişiyi güvenli bölgelere sevk etti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör