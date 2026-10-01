Girit’te şiddetli yağış can aldı

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'nın Diskuri bölgesindeki köprü, aracın geçişinden hemen önce şiddetli yağış sebebiyle yıkıldı. Araçtaki yaşlı çift tedbiren hastaneye götürüldü.

Şiddetli rüzgar ve yağış, Girit Adası'ndaki çok sayıda yolun da ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerde trafiğe çıkma yasağı getirilirken ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar sebebiyle Girit'in yanı sıra Atina'ya yakın Rafina ve Lavrio limanlarında da deniz ulaşımı durdu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başta Girit Adası olmak üzere ülkenin güney bölgesinde rüzgarın şiddetinin 9 bofora ulaştığını duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, yağışın uzun sürmesinin beklendiğini belirterek, toplam yağış miktarının fazla olacağı uyarısında bulundu.