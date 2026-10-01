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Giriş Tarihi: 1.10.2026 16:58

Girit’te şiddetli yağış can aldı

Yunanistan'ın Girit Adası'nda şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti, köprü yıkıldı, bazı yollar ulaşıma kapandı, okullarda eğitime ara verildi.

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AA Avrupa
Girit’te şiddetli yağış can aldı
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Girit Adası'nın Diskuri bölgesindeki köprü, aracın geçişinden hemen önce şiddetli yağış sebebiyle yıkıldı. Araçtaki yaşlı çift tedbiren hastaneye götürüldü.

Şiddetli rüzgar ve yağış, Girit Adası'ndaki çok sayıda yolun da ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Yunanistan Sivil Koruma Genel Sekreterliği, cep telefonlarına gönderdiği acil kodlu mesajla mecbur kalınmadıkça dışarı çıkılmaması uyarısında bulundu.

Bazı bölgelerde trafiğe çıkma yasağı getirilirken ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Öte yandan, şiddetli rüzgar sebebiyle Girit'in yanı sıra Atina'ya yakın Rafina ve Lavrio limanlarında da deniz ulaşımı durdu.

Yunanistan Meteoroloji Dairesi, başta Girit Adası olmak üzere ülkenin güney bölgesinde rüzgarın şiddetinin 9 bofora ulaştığını duyurdu.

Meteoroloji uzmanları, yağışın uzun sürmesinin beklendiğini belirterek, toplam yağış miktarının fazla olacağı uyarısında bulundu.

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Bu arada, dün gece ağılındaki koyunlara bakmaya giden ve o zamandan bu yana haber alınamayan 80 yaşındaki kişi için arama kurtarma çalışması başlatıldı.

İtfaiye ekipleri, selle sürüklenen toprak ve moloz yığınlarının arasında bu kişinin cansız bedenini buldu.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN

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Girit’te şiddetli yağış can aldı
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