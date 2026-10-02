Yunanistan’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor: 2 ölü

Girit ve Oniki Adalar başta olmak üzere ülkenin güney kesimlerinde dünden beri devam eden şiddetli yağışlar sele neden oldu.

YOLLAR KAPANDI, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sel nedeniyle çok sayıda akarsu taştı, yollar trafiğe kapandı. Birçok ev ve iş yeri su baskını sonucu hasar gördü.

Rodos Adası'nda 58 yaşında bir turist yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Kötü hava şartları nedeniyle dün bir köprünün yıkıldığı, birçok yolun ulaşıma kapandığı Girit Adası'nda uzun süre kendisinden haber alınamayan 80 yaşındaki kişinin sele kapılarak hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör