Fransa’da lise eylemleri! 5 binden fazla kişi hakkında işlem yapıldı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu TF1 kanalında, günlerdir devam eden lise eylemlerini değerlendirdi.

Nunez, dünkü eylemlerin 735 okulu etkilediğini hatırlatarak, bu okullardan 158'inin yakınında ise toplumsal şiddet olayları yaşandığını belirtti.

Bu olaylar kapsamında kolluk kuvvetlerine, öğretmenlere, gazetecilere ve sıradan vatandaşlara farklı cisimler fırlatıldığını ve bu kişilerin hedef alındığını savunan Nunez, kolluk kuvvetlerinin eylemlerde yaşanan taşkınlıklara sistematik olarak müdahale etmesi talimatı verdiğini söyledi.

"LİSELİ OLDUKLARINI UNUTTUK"

Nunez, kolluk kuvvetlerinin, eylemler çerçevesinde dün 1747 kişi hakkında işlem yaptığını, 28 Eylül'den bu yana işlem yapılanların sayısının ise 5 bini aştığını belirtti.

Eylemlerde taşkınlık yapanlara işaret eden Nunez, "Liseli olduklarını unuttuk, onlar yalnızca serseriler, suçlular. Kolluk kuvvetleri işlerini olağanüstü bir şekilde yapıyor ve onları yakalıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nunez, kolluk kuvvetlerinin yakaladığı kişilerin yüzde 85'inin reşit olmadığını kaydederek, kolluk kuvvetlerine itidalli davranma talimatı vermediğini söyledi.

Kolluk kuvvetlerine bu eylemler kapsamında ellerindeki tüm orta kademe silah teçhizatını kullanma talimatı verdiğini belirten Nunez, eylemlerle ilgili 5 polis hakkında soruşturma yürütüldüğünü, yargının ilgili polislerin orantılı davranıp davranmadığına karar vereceğini dile getirdi.

"LİSELİLERİ SİZ KIŞKIRTIYORSUNUZ"

Fransa'da sosyalist cumhurbaşkanı aday adayı Segolene Royal, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Nunez'in açıklamalarına tepki göstererek, tüm liselilerin serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Royal, mevcut hükümet hakkında, "Sarı yelekliler, itfaiyeciler, sağlık personeli, çiftçiler için de yaptığınız gibi onları (liselileri) siz kışkırtıyorsunuz." ifadesini kullandı.

Her polisin gösteri hakkına saygı duyması gerektiğini belirten Royal, "Beceriksizliğini ve ülkeyi sürüklediği iflası unutturmak için şiddet yanlısı davranan, sonu gelmekte olan bu iktidar mide bulandırıcı. Uluslararası toplum dehşet içinde." değerlendirmesinde bulundu.

Royal, Fransa'da 2027'de düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimlerine değinerek, "Canımızı yakmak için 200 günleri daha var. Sonu gelen ve kontrol edilemez haldeki bu hükümdarın etrafındaki kimse hasarları sınırlamak için harekete geçmiyor." ifadesini kullandı.

Fransa'da kolluk kuvvetleri, eylemler kapsamında hakkında işlem yaptığı kişileri kimlik tespiti için karakola götürebiliyor veya gözaltına alabiliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör