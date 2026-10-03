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Giriş Tarihi: 3.10.2026 17:10

Yunanistan'da balıkçılar, Selanik Limanı'nı kapattı

Yunanistan’da artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlara dikkati çekmek isteyen balıkçılar, Selanik Limanı’nı sembolik olarak bir süreliğine kapattı.

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AA
Yunanistan’da balıkçılar, Selanik Limanı’nı kapattı
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Yunan basınındaki haberlere göre, onlarca balıkçı teknesi liman girişine geldi. Ellerinde meşaleler taşıyan balıkçılar, korna çalarak sektörlerinin sorunlarına dikkat çekmek üzere liman girişini bir süreliğine kapattı.

Balıkçıların sözcüsü Dimitris Çipuras, hükümetin sorunlarına çözüm bulana kadar eylemlerinin gelecek günlerde de devam edeceğini söyledi.

BALIKÇILAR DEVLET DESTEĞİ TALEP EDİYOR

Balıkçılar, akaryakıt fiyatlarındaki artış nedeniyle kendilerine devlet desteği verilmesini talep ediyor.

Yunus sayısındaki artış nedeniyle ağlarında ve diğer teçhizatlarında meydana gelen hasarlara ve planktonların balıkçılığa verdiği zarara da dikkati çeken balıkçılar, destek talep ediyor.

Dün de artan yakıt maliyetleri ve sektörde yaşanan ekonomik sorunlar nedeniyle balıkçılar, iş bırakma eylemi düzenlemişti.

Eylem kapsamında Atina yakınlarındaki Keratsini Balık Hali'nde de onlarca balıkçı çalıştırmadıkları teknelerinin önünde toplanarak sektörün yaşadığı sorunlara dikkati çekmişti.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN
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Yunanistan'da balıkçılar, Selanik Limanı'nı kapattı
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