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Giriş Tarihi: 4.10.2026 16:13

Fransa’da 735 okul protestolardan etkilendi

Fransa’da lise öğrencilerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi talebiyle başlattığı eylemler sürerken, 735 okulun gösterilerden etkilendiği bildirildi. Eğitim Bakanı Edouard Geffray, 3 eğitim personelinin yaralandığını ve “son derece şiddetli olaylar” yaşandığını açıkladı.

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AA
Fransa’da 735 okul protestolardan etkilendi
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Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, Paris'te öğrenci sendikalarıyla yaptığı görüşmenin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Okul binaları, sınıflardaki öğrenci sayısı ve ders takvimleriyle ilgili sorunları belirlediklerini ifade eden Geffray, bu akşamdan itibaren "liselerde demokrasi" konusunda bir çalışma başlatacağını duyurdu.

Geffray, gelecek haftadan itibaren rektörlerle birlikte eksik personel olan okullara öğretmen atamalarını hızlandırmaya yönelik bir plan başlatacaklarını belirterek, bugün 735 okulun liselilerin eylemlerinden etkilendiğini kaydetti.

Bugünkü eylemler sırasında 3 eğitim personelinin yaralandığını bildiren Geffray, eylemler sırasında "son derece şiddetli olayların" yaşandığını söyledi.

Fransa'da lise öğrencileri, geçen haftadan bu yana eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle eylemler düzenliyor.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA #PARİS
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Fransa’da 735 okul protestolardan etkilendi
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