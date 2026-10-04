Lise eyleminde gözünü kaybetti

FRANSIZ POLİSİNDEN EYLEMCİLERE SERT MÜDAHALE

Lise eylemleri kapsamında Argenteuil kentinde 1 Ekim'de 16 yaşındaki diğer bir genç, gözünden yaralanmıştı.

Genç, aynı tip silahtan atılan mermiyle gözünden yaralandığını savunurken, olayla ilgili bu hafta soruşturma başlatılmıştı.

Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler kapsamında şu ana kadar 170 öğrenci yaralanmıştı.

Fransa'da polis, LBD tipi savunma silahlarını eylemcileri dağıtmak için kullanabiliyor.

Bu silahların ciddi yaralanmalara yol açması nedeniyle, daha önce Fransa Ombudsmanlığı tarafından yasaklanması talep edilmişti.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör