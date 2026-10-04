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Giriş Tarihi: 4.10.2026 16:10

Lise eyleminde gözünü kaybetti

Fransa’nın Tours kentindeki lise eyleminde sağ gözünden yaralanan 16 yaşındaki Mael’in görme yetisini kaybettiği açıklandı. Savcılık, gencin gözündeki hasarların LBD tipi savunma silahlarında kullanılan plastik merminin yol açtığı yaralanmalarla uyumlu olduğunu bildirdi.

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AA Avrupa
Lise eyleminde gözünü kaybetti
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Fransa basınındaki haberlere göre, Tours Savcısı Catherine Sorita-Minard, 30 Eylül'de lise eylemleri kapsamında yaralanan 16 yaşındaki Mael isimli gencin sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Sorita-Minard, Mael'in yaralanma sonucu sağ gözünün görme yetisini kaybettiğini belirtti.

Ülke genelindeki lise eylemleri kapsamında Tours'daki Balzac Lisesi öğrencileri 30 Eylül'de okul binasının önünde toplanmıştı.

Eylem kapsamında Mael sağ gözünden yaralanırken, ameliyat edilmek üzere hastaneye kaldırılmıştı.

Sorita-Minard aynı gün yaptığı açıklamada, yapılan adli tıp incelemelerinin ardından, Mael'in gözündeki hasarların, LBD tipi savunma silahlarında kullanılan plastik bir merminin isabet etmesiyle oluşan hasarlarla uyumlu olduğunu belirtmişti.

FRANSIZ POLİSİNDEN EYLEMCİLERE SERT MÜDAHALE

Lise eylemleri kapsamında Argenteuil kentinde 1 Ekim'de 16 yaşındaki diğer bir genç, gözünden yaralanmıştı.

Genç, aynı tip silahtan atılan mermiyle gözünden yaralandığını savunurken, olayla ilgili bu hafta soruşturma başlatılmıştı.

Lise öğrencilerinin daha iyi eğitim koşulları talebiyle düzenlediği eylemler kapsamında şu ana kadar 170 öğrenci yaralanmıştı.

Fransa'da polis, LBD tipi savunma silahlarını eylemcileri dağıtmak için kullanabiliyor.

Bu silahların ciddi yaralanmalara yol açması nedeniyle, daha önce Fransa Ombudsmanlığı tarafından yasaklanması talep edilmişti.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#FRANSA

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Lise eyleminde gözünü kaybetti
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