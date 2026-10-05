Yunanistan’da balıkçılar akaryakıt fiyatlarına karşı ayakta

Yunanistan'da akaryakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle geçen haftadan beri protestolarını sürdüren balıkçılar, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının önünde, Pire Limanı açıklarında tekneleriyle toplandı.

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden balıkçılar, "Balıkçılığı kurtarın" sloganı atarak teknelerinde eylem yaptı.

Balıkçılar, hızla artan akaryakıt fiyatları nedeniyle devletten destek talep etti ve sorunlarına çözüm bulunmaması halinde eylemlerinin süreceğini duyurdu.

Geçen hafta da aynı gerekçelerle iş bırakan balıkçılar, Keratsini Balık Hali önünde ve Selanik Limanı'nda tekneleriyle eylem yapmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör