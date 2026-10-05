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Giriş Tarihi: 5.10.2026 16:57

Yunanistan’da balıkçılar akaryakıt fiyatlarına karşı ayakta

Akaryakıt fiyatlarının hızla yükselmesine tepki gösteren balıkçılar, Pire Limanı açıklarında tekneleriyle eylem yaptı. Devletten destek isteyen balıkçılar, sorunlarına çözüm bulunmaması halinde protestolarını sürdüreceklerini açıkladı.

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AA
Yunanistan’da balıkçılar akaryakıt fiyatlarına karşı ayakta
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Yunanistan'da akaryakıt fiyatlarının yüksekliği sebebiyle geçen haftadan beri protestolarını sürdüren balıkçılar, Denizcilik ve Ada Politikaları Bakanlığının önünde, Pire Limanı açıklarında tekneleriyle toplandı.

Akaryakıt fiyatlarının yüksekliğinden şikayet eden balıkçılar, "Balıkçılığı kurtarın" sloganı atarak teknelerinde eylem yaptı.

Balıkçılar, hızla artan akaryakıt fiyatları nedeniyle devletten destek talep etti ve sorunlarına çözüm bulunmaması halinde eylemlerinin süreceğini duyurdu.

Geçen hafta da aynı gerekçelerle iş bırakan balıkçılar, Keratsini Balık Hali önünde ve Selanik Limanı'nda tekneleriyle eylem yapmıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#YUNANİSTAN
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Yunanistan’da balıkçılar akaryakıt fiyatlarına karşı ayakta
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