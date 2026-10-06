Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Barselona’da sokaklar savaş alanına döndü: Göstericiler polisle çatıştı
Giriş Tarihi: 6.10.2026 12:20

Barselona’da sokaklar savaş alanına döndü: Göstericiler polisle çatıştı

Konut krizini protesto etmek için İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen gösterinin sonunda gerginlik tırmandı. Bir grup gösterici polise cam şişe ve kaldırım taşlarıyla saldırırken, güvenlik güçleri müdahale ederek bazı kişileri gözaltına aldı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA Avrupa
Barselona’da sokaklar savaş alanına döndü: Göstericiler polisle çatıştı
  • ABONE OL

İspanya'daki konut krizini protesto etmek amacıyla Barselona kent merkezinde gösteri düzenlendi.

Binlerce kişinin katıldığı gösterinin sonunda, güvenlik görevlilerine yabancı maddeler atılması ve etraftaki çöp bidonlarının ateşe verilmesi üzerine olaylar çıktı.

Göstericiler, polisin gösterinin sona erdiğini belirten anonsuna rağmen dağılmadı.

Bir grup, polislere cam şişe, kaldırım taşı ve diğer sert cisimlerle saldırdı.

Polis, göstericilere müdahale ederek, birkaç kişiyi gözaltına aldı.

Kent merkezindeki gerginlik devam ediyor.

KONUT KRİZİ İSPANYA'YI SARSIYOR

İspanya'da konut krizine karşı sol ve aşırı sol görüşlü gruplarca 23 Eylül'de başlatılan gösteriler, Madrid ve Barselona başta olmak üzere ülkedeki birçok kentte sürüyor.

Ülkenin en büyük iki sendikası, İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçiler Birliği (UGT), Kiracı Sendikaları Konferasyonu'nun genel grev çağrısına katıldıklarını ve sonbahar içinde 24 saatlik genel greve gitme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Başbakan Pedro Sanchez de konut kriziyle ilgili iki kararnamenin mecliste onaylanmamasının ardından 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BARSELONA #İSPANYA #PEDRO SANCHEZ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Barselona’da sokaklar savaş alanına döndü: Göstericiler polisle çatıştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA