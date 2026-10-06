Barselona’da sokaklar savaş alanına döndü: Göstericiler polisle çatıştı

KONUT KRİZİ İSPANYA'YI SARSIYOR

İspanya'da konut krizine karşı sol ve aşırı sol görüşlü gruplarca 23 Eylül'de başlatılan gösteriler, Madrid ve Barselona başta olmak üzere ülkedeki birçok kentte sürüyor.

Ülkenin en büyük iki sendikası, İşçi Komisyonları (CCOO) ve Genel İşçiler Birliği (UGT), Kiracı Sendikaları Konferasyonu'nun genel grev çağrısına katıldıklarını ve sonbahar içinde 24 saatlik genel greve gitme konusunda anlaştıklarını duyurmuştu.

Başbakan Pedro Sanchez de konut kriziyle ilgili iki kararnamenin mecliste onaylanmamasının ardından 29 Kasım'da erken genel seçime gidileceğini açıklamıştı.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör