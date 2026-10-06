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Giriş Tarihi: 6.10.2026 13:16

Belçika Savunma Bakanı’ndan zorunlu askerlik çağrısı

Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, ülkede öğrenci eylemleri sürerken zorunlu askerliğin yeniden getirilmesi gerektiğini ifade etti.

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AA Avrupa
Belçika Savunma Bakanı’ndan zorunlu askerlik çağrısı
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Belçika Savunma Bakanı Theo Francken, sosyal medya hesabından ülkede süren öğrenci eylemlerine ilişkin açıklama yaptı.

Gençlerin okulları dağıttığını, öğretmenleri ve polis memurlarını dövdüğünü belirten Francken, "Bence zorunlu askerliği yeniden getirmeliyiz. Sadece askeri alanda değil, sağlık veya eğitim alanlarında da herkesin ortak yaşam için çalışmayı öğrenmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

"TİKTOK YASAKLANMALI"

Francken, sosyal medya platformu TikTok'u da "lanet" olarak tanımlayarak, yasaklanması gerektiğini kaydetti.

TikTok'un Çin gizli servisi tarafından kontrol edildiğini ve beyin çürümesine yol açan dünyanın en büyük psikolojik operasyonu olduğunu öne süren Francken, "Amaç, Batı toplumumuzu istikrarsızlaştırmak ve gençlerimizi aptallaştırıp hasta etmek." ifadelerini kullandı.

Francken, ebeveynlerin çocukların yetiştirilmesindeki temel sorumluluğuna da dikkati çekti.

BELÇİKA'DA SOKAKLAR KARIŞTI

Fransa'nın ardından Belçika'nın bazı kentlerinde de eğitim koşullarına ve Valonya-Brüksel Federasyonu hükümetinin eğitim alanındaki tasarruf önlemlerine ve reformlarına karşı öğrenci eylemleri düzenlenmeye başlamış, yaşanan olaylar nedeniyle belediyeye bağlı ve bağımsız eğitim ağlarındaki bazı ortaöğretim kurumları kapatılmıştı.

Öğrenciler, sınıf mevcutlarının azaltılmasını, yeterli sayıda öğretmen görevlendirilmesini, öğrenci ve velilerin karar süreçlerine daha fazla dahil edilmesini ve eğitimin herkes için erişilebilir hale getirilmesini talep ediyor.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#BELÇİKA #TİKTOK

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Belçika Savunma Bakanı’ndan zorunlu askerlik çağrısı
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