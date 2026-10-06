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Giriş Tarihi: 6.10.2026 16:52

Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu

Yunanistan'ın Selanik Limanı'nda deniz tabanında 2. Dünya Savaşı'ndan kalma yaklaşık 1000 bomba bulunduğu belirtildi.

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AA
Yunanistan’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu
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Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik Limanı'nda yapılan genişletme çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bombalar tespit edildi.

TOPLAM AĞIRLIKLARI 15 İLA 20 TON ARASINDA

Bombaların, toplam ağırlığının 15 ila 20 ton arasında ve yaklaşık 1000 adet olduğu belirlendi.

Liman yönetiminden yapılan açıklamada, manyetik tarama sonucu bulunan bombaların çıkarılması için yardım talep edildiği aktarıldı.

Almanya'nın, 1944'te 2. Dünya Savaşı sırasında Selanik'ten çekilirken bombaları denize bıraktığı tahmin ediliyor.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#YUNANİSTAN #ALMANYA
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Yunanistan'da 2. Dünya Savaşı'ndan kalma bombalar bulundu
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