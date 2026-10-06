Yunanistan’da 2. Dünya Savaşı’ndan kalma bombalar bulundu

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Selanik Limanı'nda yapılan genişletme çalışmaları sırasında 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bombalar tespit edildi.
TOPLAM AĞIRLIKLARI 15 İLA 20 TON ARASINDA
Bombaların, toplam ağırlığının 15 ila 20 ton arasında ve yaklaşık 1000 adet olduğu belirlendi.
Liman yönetiminden yapılan açıklamada, manyetik tarama sonucu bulunan bombaların çıkarılması için yardım talep edildiği aktarıldı.
Almanya'nın, 1944'te 2. Dünya Savaşı sırasında Selanik'ten çekilirken bombaları denize bıraktığı tahmin ediliyor.