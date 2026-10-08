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Giriş Tarihi: 08.10.2026 14:57

Almanya’da yırtıcı hayvan paniği: Polis her yerde onu arıyor

Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir avcının gece görüş cihazıyla görüntülediği “büyük kedinin” puma olabileceği değerlendirildi. Polis, eğitimli köpeklerin yanı sıra helikopter ve İHA’larla doğa koruma alanında kapsamlı arama başlattı.

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Almanya’da yırtıcı hayvan paniği: Polis her yerde onu arıyor
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Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis, puma olduğu değerlendirilen hayvanı arıyor.

Oberbayern Nord Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre bir avcı, 6 Ekim Salı akşamı polisi arayarak Erding bölgesinde gece görüş cihazıyla "büyük bir kedi" gördüğünü ve fotoğraflarını çektiğini bildirdi.

Fotoğrafları değerlendiren uzmanlar, hayvanın puma olabileceğini belirtti.

Bunun üzerine bölgede kapsamlı arama çalışması başlatıldı.

Polis ekipleri, helikopter, İHA ve eğitimli köpeklerle Münih Havalimanı yakınlarındaki doğa koruma alanında puma olduğu değerlendirilen yırtıcıyı arama çalışmalarını sürdürüyor.

Erding Belediyesi ve polis, bölge sakinlerinden çocuklarını yalnız bırakmamalarını, köpeklerini tasmasız gezdirmemelerini ve şüpheli durum gördüklerinde derhal ihbarda bulunmalarını istedi.

Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #BAVYERA
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Almanya’da yırtıcı hayvan paniği: Polis her yerde onu arıyor
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