Fransız mahkemeden skandal karar! Müslüman öğrencilerin eğitim aldığı okulun kapanmasına onay

Amiens İdari Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, mahkeme Creil kentindeki Gazali Okulu'nun yeniden açılmasına yönelik başvuruları reddetti.

Söz konusu okulda eğitim alan öğrenciler için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alınmadığına kanaat getiren mahkeme, özel okulun 6 ay süreyle kapanmasına onay verirken, burada eğitim gören öğrencilerin 15 gün içinde başka okullara kayıtlarının yapılması gerektiğine hükmetti.

250 ÖĞRENCİ EĞİTİM GÖRÜYORDU

Creil'de Müslüman öğrencilerin gittiği Gazali Okulu'nda, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 250 öğrenci eğitim görüyordu.

Ulusal basındaki haberlere göre, öğrencilerin velileri ve okulun personeli mahkeme kararına itiraz edeceklerini bildirdiler.

Fransa'da halkın kullanımına açık kurumları denetlemekle görevli güvenlik komisyonu, Gazali Okulu'nda 2 Haziran'da inceleme gerçekleştirmişti.

Komisyon, ilkokul için kullanılan binada düzensizlikler tespit etmişti. Oise Valiliği ise komisyonun talep ettiği düzenlemeler yapılana kadar okulun kapatılmasına karar vermişti.

Okul, komisyonun talep ettiği inşaat çalışmalarına dair raporu geçen ay ilgili makamlara iletmişti.

Aynı okul 22 Eylül'de yeniden incelemelere tabi tutulmuştu.

Oise Valisi 29 Eylül'de okuldaki bazı odaların kullanılması, eğitim kurumunun işleyiş şekli ve güvenlik gerekçeleri nedeniyle okulun 6 ay süreyle kapanmasına karar vermişti.

Gazali Derneği ve Oise Müslümanları İbadet ve Kültür Derneği, valiliğin okulun kapatılmasına yönelik aldığı 2 kararın askıya alınması ve eğitim kurumunun yeniden açılması talebiyle mahkemeye 2 ayrı başvuruda bulunmuştu.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör