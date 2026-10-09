Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Avrupa Haberleri Almanya'da iki kamu görevlisi öldürüldü! Şüpheli gözaltına alındı
Giriş Tarihi: 09.10.2026 16:18

Almanya'da iki kamu görevlisi öldürüldü! Şüpheli gözaltına alındı

Almanya’nın Bavyera eyaletinde rutin silah denetimi sırasında iki kamu görevlisini vurarak öldürdüğü şüphesiyle aranan 60 yaşındaki kişi gözaltına alındı. Operasyon sırasında bacağından yaralanan şüpheli, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Şüpheli, tedavisinin ardından polis tarafından sorgulanacak.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
AA AA
Almanya’da iki kamu görevlisi öldürüldü! Şüpheli gözaltına alındı
  • ABONE OL

Alman kamu yayıncısı BR'nin haberine göre, Alman vatandaşı olan şüpheli, polis ekiplerinin saatlerce teslim olması için ikna etmeye çalışmasının ardından evine düzenlenen operasyonda bacağından hafif yaralandı.

Polis sözcüsü, erkek şüphelinin iki kişinin ölümüne yol açacak şekilde ateş ettiğini itiraf ettiğini bildirdi.

Yaklaşık 2 bin 600 kişinin yaşadığı Berngau kasabasında meydana gelen olayda hayatını kaybedenlerin 45 yaşında bir erkek ile 54 yaşında bir kadın olduğu, her ikisinin de Neumarkt ilçe idaresinde görev yaptığı belirtildi.

Operasyon sırasında bacağından yaralanan şüpheli, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Regensburg Polisi'nin, şüphelinin tedavisinin tamamlanmasının ardından kendisini sorgulayacağı bildirildi.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#ALMANYA #BAVYERA #SALDIRI
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'da iki kamu görevlisi öldürüldü! Şüpheli gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA