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Giriş Tarihi: 09.10.2026 15:45

Norveç’ten akıllı gözlük yasağı! Kamusal alanlarda kullanımı yasaklanacak

Norveç, yapay zeka destekli cihazların kullanımındaki küresel endişeler nedeniyle bazı kamusal alanlarda akıllı gözlüklere geçici yasak getirmeyi planlıyor. Öte yandan gözlüklerin bireysel kullanımına izin verileceği belirtildi.

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Norveç’ten akıllı gözlük yasağı! Kamusal alanlarda kullanımı yasaklanacak
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Norveç'te yayın yapan NRK'nin haberinde hükümetin park, plaj, müze, alışveriş merkezi, okul, sağlık tesisi, spor salonu ve halka açık etkinliklerde akıllı gözlüklerin kullanımını yasaklayan yasa tasarısı hazırladığı belirtildi.

Akıllı gözlüklerde yapay zeka teknolojisinin yanı sıra mikrofon ve kamera gibi özelliklerin de bulunması nedeniyle izinsiz görüntü ve ses kaydı alınabilmesinin muhtemel olduğu, özellikle kalabalık alanlarda bunun önüne geçebilmek amacıyla yeni düzenleme yapılmasının planlandığı bildirildi.

BİREYSEL KULLANIMA İZİN VERİLECEK

Yapay zeka destekli cihazların kullanımında küresel endişelerin de bulunduğuna işaret edilerek gözlüklerin bireysel kullanımına izin verileceği kaydedildi.

Norveç'teki bazı belediyeler, okullarda Meta gözlükleri kullanılmasının geçici olarak yasaklandığını açıklamıştı.

Haber Girişi Zahit Yılmaz - Editör
#NORVEÇ #YAPAY ZEKA
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Norveç’ten akıllı gözlük yasağı! Kamusal alanlarda kullanımı yasaklanacak
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