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Giriş Tarihi: 12.10.2026 11:26

Almanya’da Baerbel Bas’tan çifte istifa kararı

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Baerbel Bas, üvey kızının ölümünün ardından yas sürecini atlatabilmek ve kendisine zaman ayırabilmek için görevlerinden ayrılma kararı aldığını açıkladı. Bas, hem SPD eş genel başkanlığından istifa ettiğini hem de Başbakan Friedrich Merz’den bakanlık görevinden azledilmesini istediğini bildirdi.

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AA Avrupa
Almanya’da Baerbel Bas’tan çifte istifa kararı
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Almanya'da Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı ve Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Baerbel Bas, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, üvey kızının ölümünün ardından yasını atlatabilmek için zamana ihtiyaç duyduğunu ve bu süreçte kendisine yeterince zaman ayırmak istediğini ifade etti.

Koalisyon ortağı Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partilerinden de kendisine yönelik kamuoyu saldırılarının arttığını belirten Bas, bunun kişisel açıdan zor bir dönemden geçtiği sırada kendisini daha da zorladığını kaydetti.

Bas, hükümet ve parti görevlerini kısa vadede gerektiği şekilde yerine getirecek gücü kendinde bulamadığına işaret ederek, her iki görevinden de ayrılma kararı aldığını bildirdi.

SPD Eş Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Lars Klingbeil'e partinin eş genel başkanlığından istifa ettiğini ilettiğini aktaran Bas, ayrıca Başbakan Friedrich Merz'den Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı görevinden azledilmesini istediğini açıkladı.

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Haber Girişi Alperen Cengiz - Editör
#ALMANYA #SPD

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Almanya’da Baerbel Bas’tan çifte istifa kararı
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